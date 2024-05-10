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TÜİK işsizlik verileri açıklandı mı? #128185 İşsizlik oranı kaç oldu?

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son dönem işsizlik oranını açıkladı. Açıklanan verilere göre işsizlik oranı, geçen döneme kıyasla değişim gösterdi. TÜİK, işsizlik oranı ve diğer ekonomik verileri düzenli olarak paylaşıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Türkiye'deki işsiz sayısı mart ayında 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesine geriledi. Peki, TÜİK verileri açıkladı mı? İşsizlik oranı kaç oldu?

TÜİK İŞSİZLİK VERİLERİ AÇIKLANDI MI?

İşsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 12 olarak tahmin edildi.

İSTİHDAM ORANI YÜZDE KAÇ?

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,5 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,5 olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %24,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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