Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor
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Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişen tescilli Pazaryeri 'boncuk' fasulyesinin hasadı başlandı.

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor
10.08.2020 11:19 | Son Güncelleme: 10.08.2020 11:23

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişen tescilli Pazaryeri 'boncuk' fasulyesinin hasadı başlandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık bin 600 dekar alanda üretilen "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyenin hasadı başladı. İlk hasat İstanbul başta olmak üzere Bursa, Eskişehir ve Ankara'dan gelen toptancılar tarafından büyük rağbet gördü.

"Pazaryeri boncuk fasulyesi Pazaryeri'ne özgü bir çeşittir"

Pazaryeri ilçesinde ve köylerinde mayıs ayında ekilen ve 2 metreye kadar çıkan fasulye, kısa sürede piştiği ve diğer fasulyelerden lezzeti yönünden ayrıldığı için daha fazla talep gördüğünü anlatan Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, "Geçen yıla bakarak yüksek olan fiyatlardan memnun olan boncuk fasulye üreticileri alım fiyatları düşmediği takdirde geçen yılın zararlarını çıkartacaklarını gözüküyor. Pazaryeri boncuk fasulyesi, Eskişehir Geçit Kuşağı tarafından tescillenmiş olup, Pazaryeri'ne özgü bir çeşittir. Parlak ve kılçıksız olması en büyük özelliklerinden birisidir lezzetlidir" dedi.

"500 üretici bin 600 dekar Pazaryeri boncuk fasulyesi üretimimiz var"

Pazaryeri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, ilçe genelinde 500 yetiştiğinin bin 600 dekar alanda Pazaryeri "boncuk" fasulyesi yetiştirdiğini anlatarak, "Şu anda hasat dönemindeyiz, ilçemizde yaklaşık 500 kadar üreticimiz var çiftçimiz var. Bin 600 dekar alanda Pazaryeri boncuk fasulyesi üretimimiz var. Dönümüne bir ton gibi ürün bekliyoruz, gerçi bu sene yoğun yağışlardan dolayı ürünlerde biraz azalma bekleniyor şu anda güzel gidiyor hasatlar ortalama 7 ile 7,5 liradan başladı. Umarım bu fiyat çok düşmez ve üreticimiz kazanır temennimiz bu yönde. Biz de ilçe müdürlüğü olarak her zaman çiftçimizin yanındayız ihtiyaç duydukları her zaman gelip bizden yardım isteyebilirler her zaman yanlarında olmaya çalışacağız. Üreticilerimize hayırlı bereketli olmalarını diliyoruz hasadın" dedi.

"Fasulye tarlamızda ilk kırıma başladık"

İlçeye bağlı Dereköy köyünde Pazaryeri "boncuk" fasulyesi üreten Nezile Günal ise "Mayıs ayında diktiğimiz fasulyemizin hasadına başladık. Bu yıl tarlamızın verimi geçen yıla göre daha fazla. Fasulye tarlamızda ilk kırıma başladık. İnşallah bu fiyatlarla gider temennimiz duamız o yönde herkese hayırlı olsun. Allah herkese hayrını bereketini arttırsın" diye konuştu.

Öte yandan Pazaryeri ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ziraat mühendisleri, hasada başlanan Pazaryeri boncuk fasulyesi tarlalarında kontroller yaparak, boncuk fasulyesinin verimini arttırma ve hastalıklardan korunması için üretici çiftçileri bilgilendirdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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