Trabzon'un Hayrat ilçesinin 5 mahallesindeki yaklaşık 2 bin kişinin karantinası sürüyor
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Trabzon'un Hayrat ilçesinin 5 mahallesindeki yaklaşık 2 bin kişinin karantinası sürüyor

Trabzon'un Hayrat ilçesinde Korona virüs nedeniyle 5 mahalledeki yaklaşık 2 bin kişinin karantinası sürüyor.

10.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:59
Trabzon'un Hayrat ilçesinin 5 mahallesindeki yaklaşık 2 bin kişinin karantinası sürüyor

Trabzon'un Hayrat ilçesinde Korona virüs nedeniyle 5 mahalledeki yaklaşık 2 bin kişinin karantinası sürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle Trabzon Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 31 Mart tarihinde Hayrat ilçesindeki Yeniköy, Pazarönü ve Geçitli mahallerinde giriş çıkışlar kapatılarak, karantinaya alınmıştı. Valilikten dün yapılan açıklama ile birlikte ilçedeki Pınarca ve Onur mahalleleri de bu kapsamında karantinaya alındı. İlçedeki 5 mahallede yaşayan yaklaşık 2 bin kişi karantinaya alınırken, mahallelere giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. İlçe merkezi girişinde ise polis ekipleri tarafından ateş kontrolü yapılıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hayrat Belediye Başkanı Mehmet Nuhoğlu, belediye olarak bir ekip kurduklarını ve vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, yaklaşık 2 bin kişinin karantinada olduğunu söyledi. 5 mahalledeki 20 kişinin korona virüs testinin pozitif çıktığını dile getiren Başkan Nuhoğlu, "Karantinada olmak çok güzel birşey değil. Fakat Umre'den gelen bir vatandaşımız bir mahallede, diğer mahallede İstanbul'dan gelen baka bir vatandaş virüsü yaydı. Bu mahalleler birbirine çok yakın oldukları için virüs orada daha hızlı yayıldı. Bizde elimizden geldiği kadar o insanların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Belediye olarak ekip kurduk. Hergün her evin kapısını çalarak onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. 3 tane mahallemiz karantinadaydı dün Pınarca ve Onur mahallelerimizde karantinaya alındı. Giriş, çıkışlar kapatıldı. Vatandaşlarımızda bu kurallara uyarak evinden çıkmıyor. 5 mahallede yaklaşık 2 bin nüfus var. 20'ye yakın vaka sayısı var. Ülke olarak bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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