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Trabzon'da eğitime kar engeli

Trabzon'da eğitime kar engeli
AA / Tuğba Yardımcı - Haberler | Güncel

Trabzon'da 10 ilçedeki tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime yarın ara edilecek.

BEŞİKDÜZÜ, TRABZON (AA) - Trabzon'da 10 ilçedeki tüm okullarda, 8 ilçede ise taşımalı eğitime yarın ara edilecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle 23 Aralık Perşembe günü Akçaabat, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Düzköy, Hayrat, Maçka, Ortahisar, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçesinde bir gün süreyle eğitime ara verilecek.

Bu ilçelerdeki engelli ve hamile olan kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Araklı, Arsin, Çaykara, Dernekpazarı, Köprübaşı, Of, Sürmene ve Yomra ilçelerinde ise yarın sadece taşımalı eğitime ara verilecek.

Öte yandan, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar yağışına bağlı meydana gelen yollardaki sorunun ekiplerce kısa sürede giderildiği belirtildi.

Vatandaşların Büyükşehir Belediyesinin araçlarıyla evlerine ulaştırıldığı vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan çalışmalar neticesinde, yolların tıkanma nedeninin ise günlerdir uyarı yapılmasına rağmen kış lastiği takmayan otomobil, dolmuş ve servislerin olduğu gözlemlendi. Kış lastiği olmayan dolmuş, servis ve otomobillerle kesinlikle yola çıkılmaması gerekiyor. Aksi takdirde en küçük bir kar yağışında yollar maalesef tıkanıyor. Belediye olarak tüm toplu taşıma araçlarımızı ve servis araçlarımızı vatandaşımızın emrine tahsis ettik. Mümkün olmadıkça özel araçlarınızı kullanmayınız."

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AA / Tuğba Yardımcı - Son Dakika Haberleri

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