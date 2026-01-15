Haberler

Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde "Enerji İçin Yapay Zeka" adında bir AR-GE merkezi kurulmalı

Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir AR-GE merkezi kurulmalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası Ayder Forumu'nda "Enerji ve Yapay Zeka" başlığıyla gerçekleşen oturumda Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur da konuşmacılar arasında yer aldı. Enerji Bakanlığı bünyesinde "Enerji İçin Yapay Zeka" adında bir AR-GE merkezi kurulmasını öneren Teymur, "İklim değişikliğinden evimizdeki aydınlatmaya kadar bütün süreç burada ele alınarak yapay zeka destekli bir şekle dönüştürülmeli" ifadelerini kullandı.

  • Dr. Ekrem Teymur, Enerji Bakanlığı bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir AR-GE merkezi kurulmasını önerdi.
  • Dr. Ekrem Teymur, 10. Ayder Forumu'nda insan sayısı kadar robot olacağını ve bunun enerji ihtiyacını artıracağını belirtti.
  • Dr. Ekrem Teymur, enerjide yapay zeka kullanımının ekosistemin baştan aşağı yeniden inşa edilmesi olduğunu ifade etti.

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor. 17 Ocak'ta sona erecek organizasyonda küresel enerji politikaları, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilir enerji stratejileri masaya yatırılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın da katıldığı organizasyonda " Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" gündemi ele alındı.

Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı

Forumda, Eski Enerji Bakanı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez'in moderatörlüğünde "Enerji ve Yapay Zeka" başlığıyla gerçekleşen oturumda şu konuşmacılar yer aldı:

  • Prof. Dr. Plamen TEODOSIEV – Sofya Kütüphane Bilimleri ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi
  • Prof. Dr. Burhaneddin İZGİ – İTÜ, Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ
  • Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU – Özyeğin Üniversitesi, Yapay Zekâ Hukuku
  • Doç. Dr. Mert BAL – Yıldız Teknik Üniversitesi, Enerji ve Yapay Zekâ, Derin Öğrenme
  • Mustafa Efe TOPALOĞLU – TÜMBİAD Genel Başkanı, Teknoloji Stratejisti
  • Dr. Ekrem TEYMUR – Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı

"10. AYDER FORUMU'NDA BU ÇATININ ALTINDA İNSAN SAYISI KADAR ROBOT OLACAK"

Yapay zekanın gelecekte karar vermede de uygulamada da insanlardan ileri seviyede olacağını vurgulayan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur, "10. Ayder Forumu'nda bu çatının altında insan sayısı kadar robot da olacak. Bu robotların bazıları kürsüde bazıları dinleyicilerin yerinde olacak, bazıları da çeşitli hizmetleri gerçekleştirecek. Çok ciddi bir enerji dar boğazıyla karşı karşıya kalacağız. Dünyada belki de insan sayısı kadar robotun piyasaya çıkması ve 7/24 elektrik harcaması durumunda enerji ihtiyacı çok yüksek boyutlara ulaşacak" ifadelerini kullandı.

Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı

"ENERJİDE YAPAY ZEKANIN KULLANIMI EKOSİSTEMİN BAŞTAN AŞAĞI YENİDEN İNŞA EDİLMESİDİR"

Dr. Ekrem Teymur sözlerine şöyle devam etti:

"Enerjide yapay zekanın kullanımı bir yazılım işi değildir, bir teknik proje değildir. O ekosistemin baştan aşağı yeniden inşa edilmesidir. Bunun için de sadece yazılım yetmez. Benim önerim Enerji Bakanlığı bünyesinde "Enerji İçin Yapay Zeka" adında bir AR-GE, bir laboratuvar kurulması. İklim değişikliğinden tutalım, evimizdeki aydınlatmaya kadar bütün sürecin A'dan Z'ye burada ele alınarak yapay zeka destekli bir şekle dönüştürülmesi. Bunu gerçekleştirdiğimizde geleceğe güvenle bakabiliriz."

Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı

Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı

Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı

Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı

Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı

Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı

Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı

Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı

Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı

Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
En düşük emekli maaşı 20 bin lira oluyor

Milyonlarca emeklinin beklediği gelişme! Meclis'te kabul edildi
Voleybolcu Derya Çayırgan adli kontrolle serbest

Gözaltındaki voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili karar verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı boyutlara ulaştı

Toplumun kanayan yarasına parmak bastı: Terörden daha zararlı
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Derya Çayırgan'ın ilk ifadesi

İşte İmamoğlu ile yasak aşk yaşadığı konuşulan Çayırgan'ın ifadesi
İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı, 25 yaşındaki genç öldü

İstanbul'un göbeğinde kanlı hesaplaşma: 37 kurşun sıkıldı
Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu için yapacağı teklif belli oldu

Hakan için gözü kararttılar! İşte yapılacak teklif
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun mahkeme salonundaki görüntüsü olay oldu

Dilek İmamoğlu'ndan duruşmaya damga vuran hareket
Ufuk Özkan'dan kötü haber: Durumu çok ciddi

Ufuk Özkan'dan kötü haber! Ağabeyi "Maalesef" diyerek duyurdu
Fenerbahçe'den Galatasaray'a Mert Hakan Yandaş tepkisi

Ortaya çıkan görüntü sonrası Galatasaray'a sert tepki: Kabul edilemez
Aralarında Rabia Karaca da var! 15 ismin uyuşturucu testi sonuçları belli oldu

İçlerinde son günlerin çok konuşulan ismi de var
Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

Türkiye 2 ülkeyle ittifak kuruyor! Fidan, bomba iddiayı doğruladı
Mahkeme salonunda görüntülendi: İşte Ekrem İmamoğlu'nun son hali

Bu görüntüsünü unutun: İşte İmamoğlu'nun son hali
Para poşetini çöpe attı, çöp poşetiyle bankaya gitti

Elindeki poşeti çöpe attı, bankaya gidince hayatının şokunu yaşadı
Suriye'de YPG'ye rağmen insani koridor açıldı, binlerce sivil yollara düştü

Komşuda kriz büyüyor! Binlerce sivil yollara düştü
Nahçıvan'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen 2 Türk öğrenci öldü

Türk gençler, okumak için gittikleri ülkede can verdi
İran'daki protestoların altından Mossad çıktı

Sivillere ateş açmışlar! İran'daki protestoların altından onlar çıktı
Savcılıkta Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru: 'Hatırlamıyorum' dedi

Adı İmamoğlu ile anılan Derya Çayırgan'ın yanıt veremediği soru
İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti

İranlı muhalif canlı yayında Türk asıllı gazeteciyi tehdit etti
Fatih Terim'den büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşme gerçekleştirdi

Büyük sürpriz! İspanyol deviyle görüşmelere başladı
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler savurdu

Önce jandarmanın üzerine yürüdü, ardından hakaretler savurdu
Kartal'da 7'nci kattan düşerek ölen Hatice öğretmenin erkek arkadaşı 17 ay sonra tutuklandı

Hatice öğretmenin sevgilisi, bu görüntülerden 17 ay sonra tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
Ziraat Türkiye Kupası'nda sürpriz! 1. Lig takımı Süper Lig ekibini devirdi

1. Lig takımı Süper Lig ekibini sahadan sildi
Zehra Güneş günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt verdi

Zehra'dan günlerce konuşulan iddiaya 8 ay sonra yanıt
Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde bulunduğu 5 kişiye hapis cezası verildi

Oosterwolde ve Mert Hakan'ın da içinde olduğu 5 kişiye hapis cezası
Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum

Rahmi Koç destek verdi: Türkiye doğru yolda, çok memnunum
CHP Milletvekili Suat Özçağdaş, jandarmaya hakaretler savurdu

Önce jandarmanın üzerine yürüdü, ardından hakaretler savurdu
Kartal'da 7'nci kattan düşerek ölen Hatice öğretmenin erkek arkadaşı 17 ay sonra tutuklandı

Hatice öğretmenin sevgilisi, bu görüntülerden 17 ay sonra tutuklandı