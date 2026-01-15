Dr. Ekrem Teymur: Bakanlık bünyesinde 'Enerji İçin Yapay Zeka' adında bir Ar-Ge merkezi kurulmalı

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu'na ev sahipliği yapıyor. 17 Ocak'ta sona erecek organizasyonda küresel enerji politikaları, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilir enerji stratejileri masaya yatırılıyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş'ın da katıldığı organizasyonda " Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" gündemi ele alındı.

Forumda, Eski Enerji Bakanı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez'in moderatörlüğünde "Enerji ve Yapay Zeka" başlığıyla gerçekleşen oturumda şu konuşmacılar yer aldı:

Prof. Dr. Plamen TEODOSIEV – Sofya Kütüphane Bilimleri ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi

Prof. Dr. Burhaneddin İZGİ – İTÜ, Makine Öğrenmesi ve Yapay Zekâ

Prof. Dr. Mustafa TOPALOĞLU – Özyeğin Üniversitesi, Yapay Zekâ Hukuku

Doç. Dr. Mert BAL – Yıldız Teknik Üniversitesi, Enerji ve Yapay Zekâ, Derin Öğrenme

Mustafa Efe TOPALOĞLU – TÜMBİAD Genel Başkanı, Teknoloji Stratejisti

Dr. Ekrem TEYMUR – Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı

"10. AYDER FORUMU'NDA BU ÇATININ ALTINDA İNSAN SAYISI KADAR ROBOT OLACAK"

Yapay zekanın gelecekte karar vermede de uygulamada da insanlardan ileri seviyede olacağını vurgulayan Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı, Yapay Zeka & Olasılıksal Modelleme Uzmanı Dr. Ekrem Teymur, "10. Ayder Forumu'nda bu çatının altında insan sayısı kadar robot da olacak. Bu robotların bazıları kürsüde bazıları dinleyicilerin yerinde olacak, bazıları da çeşitli hizmetleri gerçekleştirecek. Çok ciddi bir enerji dar boğazıyla karşı karşıya kalacağız. Dünyada belki de insan sayısı kadar robotun piyasaya çıkması ve 7/24 elektrik harcaması durumunda enerji ihtiyacı çok yüksek boyutlara ulaşacak" ifadelerini kullandı.

"ENERJİDE YAPAY ZEKANIN KULLANIMI EKOSİSTEMİN BAŞTAN AŞAĞI YENİDEN İNŞA EDİLMESİDİR"

Dr. Ekrem Teymur sözlerine şöyle devam etti:

"Enerjide yapay zekanın kullanımı bir yazılım işi değildir, bir teknik proje değildir. O ekosistemin baştan aşağı yeniden inşa edilmesidir. Bunun için de sadece yazılım yetmez. Benim önerim Enerji Bakanlığı bünyesinde "Enerji İçin Yapay Zeka" adında bir AR-GE, bir laboratuvar kurulması. İklim değişikliğinden tutalım, evimizdeki aydınlatmaya kadar bütün sürecin A'dan Z'ye burada ele alınarak yapay zeka destekli bir şekle dönüştürülmesi. Bunu gerçekleştirdiğimizde geleceğe güvenle bakabiliriz."