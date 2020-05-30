Sultangazi'de 10 farklı noktada denetim Emin YEŞİL/ Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi'de 10 farklı noktada polis ekipleri denetim yaptı.

Emin YEŞİL/ Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Sultangazi'de 10 farklı noktada polis ekipleri denetim yaptı.

15 şehirde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri kurdukları noktalarda denetleme yaptı. Sultangazi'de polis ekipleri, 10 farklı noktada denetim yaptı. Araçları durduran polis ekipleri sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti.

Kaynak: DHA