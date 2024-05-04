Karaman'da 17 şüpheli suçludan yakalandı

Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 27 Nisan-03 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda, 6 bin 146 kişiyi sorguladı, 17 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.