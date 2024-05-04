Karaman'da 17 şüpheli suçludan yakalandı
Karaman'da yapılan polis operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda 6 bin 146 kişiyi sorguladı ve 17 kişiyi gözaltına aldı. Tutuklanan 14 kişi adliyeye sevk edilirken, diğerleri serbest bırakıldı. Operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet ve bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Karaman'da çeşitli suçlardan aranan 17 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş, narkotik ve trafik suçlarıyla mücadele kapsamında 27 Nisan-03 Mayıs'ta yapılan çalışmalarda, 6 bin 146 kişiyi sorguladı, 17 kişiyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilenlerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Ekipler, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 3 kesici-delici alet, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirdi.