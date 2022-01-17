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Stajyer avukatın iş merkezinden düşme anı kamerada

Stajyer avukatın iş merkezinden düşme anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde stajyer avukatın iş merkezinin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybettiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde stajyer avukatın iş merkezinin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybettiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezi'nde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Cem Sarı, iş merkezinin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti. Bölgeye giden polis ekiplerince yapılan incelemelerde Sarı'nın stajyer avukat olduğu tespit edildi. Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra Sakarya'da bir avukatın yanında staj yaptığı öğrenilen Sarı'nın cenazesi, incelemelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Sakarya Barosu'ndan başsağlığı mesajı

Öte yandan, stajyer avukatın ölümü sonrasında Sakarya Barosu sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda, "Stajyer avukatımız Cem Sarı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan stajyerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başta stajyerimiz Cem Sarı'nın ailesi olmak üzere hepimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

Stajyer avukatın düşme anı kamerada

Cem Sarı'nın 4'ncü kattan düşme anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, stajyer avukat Sarı'nın yere düştüğü anlar yer aldı.

Konu ile ilgili inceleme devam ediyor. - SAKARYA

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde stajyer avukatın iş merkezinin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybettiği anın görüntüleri ortaya çıktı.

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