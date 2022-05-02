Manisa BBSK ING Basketbol Süper Ligi'nde

MANİSA (İHA) - Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) sezona şampiyonluk parolasıyla giren Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, hedefine ulaştı. Sezona Federasyon Kupasını kazanarak başlayan yeşil-beyazlı ekip, şampiyon olarak sezonu çifte kupa ile tamamlamış oldu. Maçın bitimiyle salonda büyük bir sevinç yaşandı.

Manisa'nın dev adamları sahaya Sercan Topçu, Diante Watkıns, Fatih Cantitiz, Andre Willamson, Tuna Han Dikmen 5'iyle çıktı. İlk periyodu 30-15 önde tamamlayan dev adamlar, ikinci periyotta üstünlüğü elden bırakmadı ve ilk yarıyı 50-30 önde tamamladı. 3. Periyotta Manisa 25 sayı bulurken, Balıkesir ise 29 sayı attı. 4. Periyoda 75-59 önde giren Manisa BBSK sahadan 98-71 galip ayrılmayı başardı. Dev adamlarda 12 sporcudan 10'u sayı üretmeyi başardı. Diante Levan Watkıns 20 sayıyla takımın en skorer oyuncusu oldu. Maçın en skor oyuncusu ise 22 sayı atan Balıkesir'den Carlton Edward Bragg oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Tarık Almış Spor Salonunda oynanan maçta Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u 98-71 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e yükseldi. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarların büyük desteğiyle maçı baştan sona üstün götürdü. Ligde 23. galibiyetini alan dev adamlar, 2022-2023 sezonunda ING Basketbol Süper Ligi'nde oynayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediyespor Başkanı Mehmet Güzgülü, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap da çok sayıda taraftarla birlikte karşılaşmayı büyük bir heyecanla takip etti. Maç sonrası basketbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Başkan Ergün ve Başkan Güzgülü, sahaya inerek bando takımı eşliğinde şampiyonluğu kutladı. Manisa BBSK Başkanı Mehmet Güzgülü karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada "Bu mutlu günde diyecek pek bir şey bulamıyoruz. Sene başında federasyon Kupasını alarak bu şampiyonluğun ayak izlerini vermiştik. Bir yılda iki kupa alan ender takımlardan biriyiz. Hem federasyon kupasını kazandık, şimdi de şampiyonluğumuzu ilan ettik" şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün: "Her şey muhteşem"

Büyük bir sevinç yaşayan ve bunu hem parkede hem de tribünlerde gösteren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise şunları söyledi:

"Söylenecek kelime yok. Her şey muhteşem. Muhteşem bir takım, muhteşem bir taraftar. Büyük bir coşkuyla bütün bir sezon boyunca takımı destekledi Manisa halkı. Biz de onların yanında olduk. İlk defa basketbolda süper ligi getirdik. Çok şükür. İkinci bir bayramı yaşattılar bize. Önümüzdeki yıl Süper Ligde oynayan Anadolu Efes'inden Fenerbahçe'sine kadar bütün takımları Manisa'da ağırlamanın mutluluğunu yaşayacağız. Emeği geçen yönetim, teknik kadro, oyuncular, seyirciler hepsine teşekkür ediyorum."

Manisa BBSK Basketbol Şube Sorumlusu Çaylan: "5 senedir bu hedef için çalışıyoruz"

Manisa BBSK Basketbol Şube Sorumlusu Bora Çaylan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "5 yılın sonunda hedeflediğimiz yere vardığımız için çok mutluyuz. 5 yılın başında bu hedefle yola çıkmıştık. 9 aydır oyuncular gecelerini gündüzlerine kattılar, çok ter akıttılar. Emeklerinin karşılığını aldıkları için çok mutluyum. Şehrimize de ilk defa Basketbol Süper Ligi heyecanı yaşatacağımız içi ayrıca gururluyum. Bu taraftar bu bütünleşmeyle süper ligde de kalıcı olacağız. Şehrimize basketbolu daha çok sevdirip Manisa'yı bir basketbol şehri yapacağız" şeklinde konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor