Soylu açıkladı; Ağrı'da sivilleri hedef alan 2 terörist daha etkisiz hale getirildi İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırının faili 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, zırhlı servis aracına düzenlenen roketli saldırının faili 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gürbulak yolunda masum sivilleri katleden teröristlerin, üçü geçen hafta etkisiz hale getirilmişti. Biraz önce ikisi daha etkisiz hale getirildi. Doğubeyazıt Hallaç bölgesindeki bu melunlar sivil katliamın bedelini ödüyorlar" dedi.

Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA