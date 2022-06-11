2. İshak Paşa Sarayı Dağ Koşusu yapıldı - Haberler

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası, 24 ilden 300 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2'nci İshak Paşa Sarayı Türkiye Dağ Koşusu Şampiyonası düzenlendi. Kadınlar ve erkekler U-18, U-20 ve 20 yaş üstü sporcuların katıldığı yarışlarda sporcular, İshak Paşa Sarayı'nın önünde koşuyu tamamladı. Sıcak havada zorlu dağ yollarında dereceye girmek için ter döken sporcular, U-18 ve U-20 kategorilerinde 6 kilometre, büyükler kategorisinde ise 12 kilometrede mücadele etti. Yarışlar sonunda; büyük kadınlarda Bahar Atalay 1'inci, Gizem Nur Keskin 2'nci, Selma Çakmak 3'üncü oldu. Büyük erkeklerde Saffet Elkatmış 1'inci, Abdullah Çakır 2'nci, Hakan Buğanlı ise 3'üncü sırada yer aldı.

Zorlu dağ yolunda sıcak havada büyük efor sarf eden sporculardan Ağrılı Ali Demir ve Batman'dan gelen Gülbahar Kaya, son metrelerde oldukça zorlandıklarını belirtirken büyük erkekler kategorisinde şampiyon olan Bitlisli sporcu Saffet Elkatmış, "Ben normalde maraton sporcusuyum. İlk defa dağ koşusuna katıldım. Benim için çok zor bir parkur oldu. Ama güzel bir deneyimdi. Güzel bir atmosferi vardı. İlk defa geldim buraya, gerçekten çok güzel bir yer. Şampiyon olduğum için çok mutluyum" dedi.