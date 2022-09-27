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Ağrı haber! Ağrı'da durdurulan tırda gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi

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Ağrı haber! Ağrı'da durdurulan tırda gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Ağrı haberi... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde durdurulan tırda gümrük kaçağı bin 700 litre kaçak motorin, 70 litre benzin ve bin 100 paket sigara ele geçirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde durdurulan tırda gümrük kaçağı bin 700 litre kaçak motorin, 70 litre benzin ve bin 100 paket sigara ele geçirildi.

Asayiş Komando Bölük Komutanlığı yakınında bulunan kontrol noktasında jandarma ekiplerince bir tır durduruldu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan kontrollerde, dorsenin alt kısmında gizlenmiş halde 3 depo içerisinde gümrük kaçağı bin 700 litre motorin ve 70 litre benzin ele geçirildi.

Ekipler, çekicide de 110 karton içerisinde bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatılan sürücü Y.G. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Tır ve dorseye ekiplerce el konuldu.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Doğubeyazıt Ağrı Güncel Haberler

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