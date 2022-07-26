Ahmed-i Hani MYO öğrencilerini bekliyor

Üniversiteye gidecek öğrenciler için YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından, ikinci adım olan tercih dönemi başladı. 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibari ile başlayacak tercih işlemleri, 5 Ağustos 2022 Cuma günü sona erecek.

Tercih işlemlerini gerçekleştirirken ince eleyip sık dokuyan öğrenciler için Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Fehim Korkmaz da bir davette bulundu. Özellikle bölge şehir ve ilçelerde ki öğrencilere seslenen Okul Müdürü Korkmaz, ekonomik şartlar baz alındığında Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulunun eğitim kalitesinin bölgede yaşayan gençler için bir avantaj olacağını vurgulayarak "Uzun ve yorucu geçen üniversite sınavına hazırlık süreci sonunda, öğrencilerimizin geleceklerine yönelik alacakları en önemli kararlardan birisi olan üniversite tercihleri ve bu tercih dönemi oldukça hassas bir konu. Bu bağlamda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu, özellikle bölgemizde yaşayan ve ekonomik açıdan uzak üniversitelere gitme imkanı bulunmayan ancak yüreklerinde üniversite eğitimi almak için ümit ve istek besleyen tüm başarılı öğrencilerimiz için önemli bir tercih ve fırsat noktası olmaktadır." Dedi.

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Fehim Korkmaz, 2022 - 2023 eğitim öğretim yılı için tercih yapacak öğrencilere hitaben yaptığı açıklamada; Küreselleşen dünyada teknoloji ve sağlık alanında yaşanan hızlı değişimin, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de etkilerini gösterdiğini ifade ederek, hızla büyüyen Türkiye için çeşitli sektörlerde ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücüne olan gereksinimin her geçen gün arttığına vurgu yaptı. İş dünyasının ihtiyaç duyduğu üst düzeyde uygulayıcı meslek elemanlarının mesleki teknik öğretimi ile karşılanmaya çalışıldığını ifade eden Korkmaz, bu eğitimin de üniversiteler bünyesinde yer alan meslek yüksekokulları tarafından verildiğini hatırlatarak; "Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulumuz eğitim öğretime başladığı 2013 yılından itibaren yüzlerce öğrenciye ön lisans diploması vererek ülkemiz sanayisine, özellikle de gastronomi, turizm ve sağlık sektörüne nitelikli ara kademe teknik eleman kazandırmaktadır. Halen 5 programda yaklaşık 550 öğrencisiyle öğrenim faaliyetlerini sürdüren yüksekokulumuzun amaçlarından biride bu sayıları arttırmak ve mezun ettiği teknikerleri sektörlerinde aranan nitelikli kalifiye personel haline getirmektir.

"Kaliteli bir akademik kadromuz var"

Yüksekokulumuz kendine münhasır modern kampus alanı ile; İlk ve Acil Yardım, Evde Hasta Bakımı, Aşçılık, Çocuk Gelişimi ve Yapı Denetim Programlarında eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmekte olup, 1400 kişilik açık hava amfi tiyatrosu, 1000 kişilik kapalı spor salonu, halı sahası, 1000 kişilik yemekhanesi, 2000 kişilik derslik binası, çok amaçlı toplantı salonları, donanımlı son teknolojik amfileri ile uygulama mutfakları, tıbbi uygulama laboratuvarları ve kendi alanlarında yetişen nitelikli akademik personelleri ile öğrencilerimize çağın en modern ve uygulanabilir eğitim öğretim faaliyetini sunmaktadır. Burada bir parantez daha açmak isterim. Bünyemizdeki akademik personellerimiz, ülkemizin güzide üniversitelerinde yüksek lisans ve doktoralarını tamamlamış ya da hali hazırda tamamlıyor olmaları bakımından da zengin bir akademik kalite sundukları için öğrencilerimiz de bu minvalde çeşitli ve kaliteli bir eğitim alarak diploma sahibi olmaktadırlar. Son olarak katıldığımız Uluslararası Van Gastronomi ve Aşçılık Fuarındaki yarışmada Aşçılık Bölümü öğrencilerimizin elde ettiği ve ulusal basında haber olarak yayınlanan başarımız bu eğitimin bir nişanesi olarak gurur tablomuzda yerini almıştır. İlçemizi kaliteli eğitimin ve başarının beşiği haline getiren Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu'nun bu nitelikli akademik kadrosuyla, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ve yönetim kadromuzun artarak devam eden destekleriyle ülkemiz çalışma hayatına nitelikli ara elaman ve ön lisans mezunları vermeye devam edeceğiz inşallah.

Bu doğrultuda, yüksekokulumuzda öğrenim gören öğrencilerimize ve kayıt yaptırmayı düşünen gençlerimize, biz akademisyenlerin de üzerimize düşen sorumluluğun farkında olduğumuzu belirtiyor, kendilerini Anadolu'nun çatısı olarak tabir ettiğimiz Ağrı Dağımızın eteklerinde misafir etmeye bekliyoruz." Dedi. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / Yerel