Son dakika haber: Ağrı'da 13 yıl önce kardeşini öldüren zanlı yakalandı Edinilen son dakika haberine göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 13 yıl önce kardeşini öldüren, ablasının kızını yaralayan zanlı, jandarma ekiplerince tarlada çalıştığı sırada yakalandı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 13 yıl önce kardeşini öldüren, ablasının kızını yaralayan zanlı, jandarma ekiplerince tarlada çalıştığı sırada yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2009'da Doğubayazıt ilçesinde kardeşi O.T'yi silahla öldürüp, ablasının kızı O.T'yi bıçakla yaraladıktan sonra kaçan M.T'nin yakalanması için çalışma başlattı. JASAT ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu yeri tespit edilen M.T. önceki gün Çaldıran ilçesinde tarlada çalıştığı sırada yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Doğubeyazıt Jandarma Ağrı Güncel Haberler Son Dakika

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