Son dakika haberleri | Ağrı'da 34 yapı sel sularından etkilendi

Ağrı Valiliği, Doğubayazıt ilçesinde 3 köyde sağanak sonrası meydana gelen sel sularından 34 yapının etkilendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, ilçede dün meydana gelen sel sonrası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince köylerde inceleme yapıldığı, Karabulak'ta 30, Gürbulak'ta 3 ve Bardaklı'da bir olmak üzere 34 yapının sel sularından etkilendiğinin tespit edildiği belirtildi.

Valilik koordinasyonunda bölgeye iş makinaları sevk edilerek gerekli müdahalelerin yapıldığı ve sel sularının tahliyesinin tamamlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan görüşmelerde selden etkilenen vatandaşlarımız, yakınlarının ve akrabalarının evlerinde kalmak istediklerini ve barınma taleplerinin olmadığını ekiplerimize ifade etmişlerdir. Bununla birlikte selden etkilenen vatandaşlarımız için Kızılay tarafından Karabulak köyünde 500 kişilik sabah kahvaltısı ve öğle yemeği verilmiştir. Doğubayazıt ilçemizde sel sularına maruz kalan yapılar için Valiliğimiz koordinasyonunda Zarar Tespit Komisyonu ve Hasar Tespit Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir."???????