Iğdır'da virajı alamayan çekici devrildi - Haberler

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Iğdır'da virajı alamayan çekici devrildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Iğdır'da virajı alamayan çekici devrildi

Iğdır'da meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - Iğdır'da meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza Iğdır-Doğubayazıt D-80 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğubayazıt istikametinden Iğdır'a seyir halinde olan S.K yönetimindeki çekici Korhan kule mevkiinde viraja hızlı girmesi sonrasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Meydana gelen kazada sürücü S.K hafif yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğubeyazıt, Iğdır, 3. Sayfa, Haberler

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