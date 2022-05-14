Iğdır'da virajı alamayan çekici devrildi - Haberler

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - Iğdır'da meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza Iğdır-Doğubayazıt D-80 karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Doğubayazıt istikametinden Iğdır'a seyir halinde olan S.K yönetimindeki çekici Korhan kule mevkiinde viraja hızlı girmesi sonrasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Meydana gelen kazada sürücü S.K hafif yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - IĞDIR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa