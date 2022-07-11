Ağrı'da kontrolden çıkan araç takla attı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı'da kontrolden çıkan araç takla attı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Ağrı'da kontrolden çıkan araç takla attı

Ağrı'da bozuk yol nedeniyle kontrolden çıkan ticari araç takla attı.

Ağrı'da bozuk yol nedeniyle kontrolden çıkan ticari araç takla attı.

Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Kucak köyü istikametinde seyir halinde olan 65 DP 062 plakalı ticari araç sürücüsü Kamil Yıldız, bozuk yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkması nedeniyle takla atan araçta bulunan iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AĞRI

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title