Ağrı'da kontrolden çıkan araç takla attı Ağrı'da bozuk yol nedeniyle kontrolden çıkan ticari araç takla attı. Ağrı'da bozuk yol nedeniyle kontrolden çıkan ticari araç takla attı. Edinilen bilgilere göre, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Kucak köyü istikametinde seyir halinde olan 65 DP 062 plakalı ticari araç sürücüsü Kamil Yıldız, bozuk yol nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkması nedeniyle takla atan araçta bulunan iki kişi kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AĞRI İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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