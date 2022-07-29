CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Kul hakkı yemeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız" - Haberler

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Kul hakkı yemeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Kul hakkı yemeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız" Ağrı'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşla buluştu.

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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Kul hakkı yemeyeceğiz, herkesi kucaklayacağız"

AĞRI - Ağrı'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vatandaşla buluştu.

Bir takım ziyaretler için Ağrı'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğubayazıt ziyaretinin ardından Ağrı'ya gelerek vatandaşlarla buluştu. Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Caddesinde yaptığı konuşmada iktidara gelirse kul hakkı yemeden herkesi kucaklayacaklarını belirtti.

İktidara geldikleri takdirde hiçbir ayrım yapmadan herkesle beraber olacaklarını ifade eden Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Yoksulluk var, işsizlik var, geçinememe dramı var. Bunları biliyorum. Ama size bir tek sözüm var, oy verip iktidara taşırsanız Ağrı'yı da, Kars'ı da Iğdır'ı ve her tarafı görecekseniz. Bu ülkeye, bu insanlara benim sözüm var. Biz barışacağız, kucaklaşacağız ve helalleşeceğiz. Kul hakkı yemeyip herkesi kucaklayacağız. Hiçbir ayrım yapmadan herkesle beraber olacağız" ifadelerine yer verdi.

İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Doğubeyazıt Ağrı Yerel Politika Haberler

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