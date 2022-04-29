Ağrı'da 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü - Haberler

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Ağrı'da 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü

AA - Abdullah Söylemez - Güncel
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Ağrı'da 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi öldü

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu İran uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu İran uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

İran uyruklu Ali Hossein Ebrahim idaresindeki 60 A 50310 plakalı tır, Van'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi istikametine seyir halindeyken yan yattı.

Yaklaşık 50 metre kayan tır, karşı yönden gelen İbrahim Kurtboğan yönetimindeki 33 DSH 82 tıra çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde İran uyruklu sürücü Ebrahim'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Doğubeyazıt, İran, Ağrı, Van, Güncel, Haberler

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