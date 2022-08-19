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Ağrı haberi! Fransız çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı

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Ağrı haberine göre Fransız çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı Fransa'dan bisikletle Doğubayazıt'a gelen çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Fransız çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı

AĞRI - Fransa'dan bisikletle Doğubayazıt'a gelen çift Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaştı.

Fransa'da yaşayan ve bisikletlerini alarak çıktıkları turlarının rotalarına ekledikleri Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine gelen Roxy ve Tommy çifti Ağrı Dağı'na tırmanmak için hazırlık yaptı. Burada 2 gün süren tırmanışın ardından 5 bin 137 metrelik Ağrı Dağı'nın zirvesine ulaşan Fransız çift yaşadıkları anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel

Doğubeyazıt Ağrı Dağı Fransa Ağrı Güncel Haberler

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