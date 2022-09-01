Gümrük kaçağı 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi Güncel Haberler Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyon Polis ekiplerinin arama yapması Ele geçirilen gümrük kaçağı motorin Ağrı'da gümrük kaçağı 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi İki zanlı yakalandı AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçak olarak yurda sokulan 1175 litre motorin... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyon Polis ekiplerinin arama yapması Ele geçirilen gümrük kaçağı motorin Ağrı'da gümrük kaçağı 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi İki zanlı yakalandı AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçak olarak yurda sokulan 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, Vatan Mahallesi'nde yer alan baraka şeklindeki iş yeri ve bahçesinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirdi. Ekiplerce 2 kişi gözaltına alındı. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Söylemez Doğubeyazıt Ağrı Güncel Haberler

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