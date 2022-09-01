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Gümrük kaçağı 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyon Polis ekiplerinin arama yapması Ele geçirilen gümrük kaçağı motorin Ağrı'da gümrük kaçağı 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi İki zanlı yakalandı AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçak olarak yurda sokulan 1175 litre motorin...

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan operasyon

Polis ekiplerinin arama yapması

Ele geçirilen gümrük kaçağı motorin

Ağrı'da gümrük kaçağı 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi

İki zanlı yakalandı

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde kaçak olarak yurda sokulan 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, Vatan Mahallesi'nde yer alan baraka şeklindeki iş yeri ve bahçesinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı 1175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirdi.

Ekiplerce 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

Doğubeyazıt Ağrı Güncel Haberler

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