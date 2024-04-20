Kars 36 Spor - Doğubayazıt Spor Karşılaşmasının Hakemleri Belli Oldu
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10'uncu grup karşılaşmalarının yönetecek hakemler belli oldu. Kars 36 Spor - Doğubayazıt Spor karşılaşmasını Bingöl Bölgesi hakemlerinden Bestamin Üçkaç yönetecek.
Kars 36 Spor Ağrı Doğubayazıt Spor karşılaşmasının hakemleri belli oldu.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 10'uncu grup karşılaşmalarının yönetecek hakemler belli olurken, Kars 36 Spor Doğubeyazıt Spor karşılaşmasını Bingöl Bölgesi hakemlerinden Bestamin Üçkaç yönetecek. Üçkaç'ın yardımcılıklarını Zahit Yanılmaz ve Saime Faruk yapacak.
Kars 36 Spor Doğu Beyazıtspor karşılaşması yarın Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda oynanacak. Karşılaşma saat 14.00'de başlayacak.
Kars 36 Spor Kulüp Başkanı Ali Uçum, Doğubayazıt Spor karşılaşmasına tüm Karslıları davet etti. - KARS