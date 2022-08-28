Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı haberleri | Ağrı'da 61 düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Ağrı haberleri | Ağrı'da 61 düzensiz göçmen yakalandı

Edinilen Ağrı gelişmesine göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men etmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 61 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men etmeye yönelik yapılan çalışmalar sonucunda 61 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Doğubayazıt GİM Grup Amirliğine bağlı ekipler tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretini men etmeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan göçmen şahısların olduğu yönünde istihbari bilgilerin elde edilmesi üzerine konuyla alakalı olduğu düşünülen iki şahsın evine operasyon düzenlendi. Şahısların ikamet ettiği adresine giden polisleri fark eden şahısların kaçması üzerine yeniden çalışma başlatan ekipler 2 şahsı yakaladı. Yapılan kimlik kontrolünde K.E ve T.B olduğu tespit edilen şahısların çıkış yaptığı adreste yapılan aramalarda 60 Afganistan ve 1 Bangladeş vatandaşı olmak üzere 61 düzensiz göçmen yakalandı. K.E ve T.B isimli şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Doğubeyazıt Ağrı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title