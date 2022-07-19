Tırpanla ot biçme geleneği kayboluyor

IĞDIR - Ağrı- Iğdır sınırında yer alan Ağrı Doğubayazıt'a bağlı Kucak köyünde tırpanla ot biçen adam bulamayan köylüler kara kara düşünüyor.

Tarımda gelişen teknoloji ile birlikte eskiden kullanılan tırpan artık yerini biçer denilen teknolojik aletlere bıraktı. Teknolojinin her türlü nimetinden yararlanan vatandaşlar taşlık alanlarda biçer makinesinin girmediği yerlerde yine tırpan ile ot biçmeye devam ediyor. Son yıllarda tırpan kullananın azalması ile birlikte köylünün otları da biçilmeden tarlada kaldı. Tırpan kullanan bulmayan köylüler kara kara düşünmeye başladılar. Iğdır başta olmak üzere birçok yere tırpan kullanan bulmak için gittiklerini belirten köy muhtarı Mehmet Karaçöl, günlük yevmiyenin 300 lira olduğunu yeme içme gibi ihtiyaçlarının ise yine kendileri karşıladığı halde tırpan kullanan bulmadıklarını belirtti.

Karaçöl, "Buralar yamaç ve taşlık alan olduğu için buraların tırpan ile biçilmesi gerekiyor. Tırpancı eskisi gibi yetişmiyor. Gençler bu işe meyilli değil. Yaşlı nesil kalmış. Şu anda günlük 300 lira yevmiye artı yeme içme bize ait tırpancı bulamıyoruz. Tırpan kullanmasını bilemeyen taşa vurur, ayağına vurur. 3 ile 5 yıl sonra burası hep atıl durumda olacak. Buraları eskiden hep ekip biçiliyordu şimdi kimse ekmiyor çayır oldu, gitti" dedi.