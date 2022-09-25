Ağrı haberleri! Kosovalı dağcılar Ağrı Dağı'nda tipiye rağmen zirveye ulaştı
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Gelen Ağrı haberlerine göre Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan Kosovalı dağcı grubu, tipide zor anlar yaşadı.
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapan Kosovalı dağcı grubu, tipide zor anlar yaşadı.
Doğubayazıt ilçesine gelen Kosovalı 36 dağcı, Barzani Ceylan rehberliğinde Çevirme mezrasından tırmanışa başladı.
İlk geceyi 3200 rakımlı kampta geçiren grup, yeniden tırmanışa başlayarak ulaştıkları 4200 rakımlı kampta çadırlarda konakladı.
Zirveye yaklaştıkça etkisini artıran tipi nedeniyle zor anlar yaşayan dağcı grubun bir kısmı geri dönmek zorunda kaldı.
Grubun geriye kalanı ise tipi ve dondurucu soğuğa rağmen 5137 rakımlı Ağrı Dağı zirvesine ulaşmayı başardı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel