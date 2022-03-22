Kars 36 Spor Doğubayazıt maçı hazırlıklarını sürdürüyor - Haberler

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Kars 36 Spor Doğubayazıt maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kars 36 Spor Doğubayazıt maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde lider Doğubayazıt Belediye Spor'u karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - Kars 36 Spor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde lider Doğubayazıt Belediye Spor'u karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi 2'inci Bölge, 3'üncü Grupta yer alan Kars 36 Spor, Teknik Direktör Yusuf Sacit Çelik, nezaretinde hazırlıklarını Halitpaşa Semt Sahası'nda yapıyor. Yeşil beyazlı ekip, hafta sonu konuk edecekleri Ağrı Doğubayazıt 'ı eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.

Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkatleri çeken yeşil beyazlı ekip, Doğubayazıt Beledeyi Spor karşılaşmasından 3 puan alarak yoluna devam etmeyi planlıyor.

Kars 36 Spor Teknik Direktörü Yusuf Sacit Çelik, "Son 3 karşılaşmamız kaldı. Hedefimiz 3 karşılaşmadan 9 puan almak, bunun için hazırlıklarımızı sürdürüyor. Doğubayazıt ve Yakutiye maçlarını üst üste kendi sahamızda oynayacağız. Zor maçlar olacak, rakiplerimiz güçlü bunun bilincindeyiz. Kendi saha ve seyirci avantajımızı çok iyi kullanarak her iki karşılaşmayı da kazanacağımıza inanıyorum" dedi.

Öte yandan yeşil beyazlı ekipte moraller yüksek ve sporcuların istekli olmaları teknik heyeti sevindiriyor. Yaklaşık 2 saat süren antrenmanda hata yapan futbolcuları teknik patron Çelik sık sık uyardı. Antrenman çift kale maçla sona erdi. - KARS

Kars 36 Spor Doğubayazıt maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Kars 36 Spor Doğubayazıt maçı hazırlıklarını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Doğubeyazıt, Amatör Lig, Ağrı, Kars, Spor, Haberler

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