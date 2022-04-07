Diyarbakır'da moda rüzgarı esecek

DOĞUBEYAZIT, AĞRI (İHA) - Diyarbakır'ın tarihi ve turistik bölgelerinde gerçekleştirilecek çekimlerde ünlü mankenler görev alacak.

Dosso Dossi Fashion Show, Doğubayazıt ve Kapadokya'nın ardından bu kez Diyarbakır'da moda rüzgarı estirecek. Diyarbakır'ın tarihi ve turistik alanları, 10 Mayıs'ta gerçekleştirilecek dijital platform defilesinin çekimlerine ev sahipliği yapacak. Aralarında Tülin Şahin, Demet Şener, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Buse İskenderoğlu, Dilara Korkmaz, Cemrenaz Turhan, Şira Sahilli, Deren Talu, Derin Talu ve Mady Sarıkabadayı'nın da olduğu 25 manken, Koreograf Yasin Soy eşliğinde Diyarbakır'a gelecek.

Daha önce Doğubayazıt ve Kapadokya'da yaptıkları başarılı çalışmalara bir yenisini eklemek için Diyarbakır'a gideceklerini belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, "Ülkemizin en güzel köşelerinden biri olan Diyarbakır'ın tarihi ve turistik güzelliklerini moda aracılığıyla dünyaya göstermeyi planlıyoruz. Yapacağımız çalışmanın şehrin tanıtımına ve ticari kalkınmasına destek olacağına inanıyoruz. Defile çekimleri yaklaşık 50 ülke televizyonlarında gösterilecek. Bizlerden desteğini esirgemeyen ve ev sahipliği yapacak olan Diyarbakır Valimiz Münir Karaloğlu'na da teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - DİYARBAKIR