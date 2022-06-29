Son dakika haberi... Ağrı Valisi Varol selden zarar gören köylerde incelemelerde bulundu

Ağrı Valisi Osman Varol, selden etkilenen 30 yapının bulunduğu Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak köyünde incelemelerde bulundu.

Vali Varol, İlçe Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İsmail Sıkı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Necati Oruk ile Karabulak köyünü ziyaret etti.

Köydeki vatandaşlarla sohbet ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunan Varol, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Varol, selin meydana geldiği ilk andan itibaren Valilik koordinesinde iş makinelerinin müdahalesiyle kısa sürede sel sularının tahliye edildiğini hatırlattı.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak'ta 30, Gürbulak'ta 3 ve Bardaklı'da bir olmak üzere 34 yapının sel sularından etkilendiğinin tespit edildiğini belirten Varol, devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu söyledi.

Öte yandan, Doğubayazıt Kaymakamlığınca 24 personelden oluşturulan 4 ekip, sel sularından etkilenen evlerde temizlik çalışmasına başladı.

AFAD, Devlet Su İşleri (DSİ) ile Hasar Tespit Komisyonu ekiplerinin çalışmalarının devam ettiği bölgede, Kızılay tarafından vatandaşlara 2 öğün yemek veriliyor.