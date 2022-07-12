OTOMOBİL, TEZEK YÜKLÜ KAMYONETE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 9 YARALI - Haberler

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OTOMOBİL, TEZEK YÜKLÜ KAMYONETE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 9 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil, tezek yüklü kamyonete çarptı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde otomobil, tezek yüklü kamyonete çarptı. Kazada 1 kişi öldü 9 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza akşam saatlerinde Ağrı ? Doğubayazıt Karayolu Suluçem köyü kavşağında meydana geldi., Ahmet Taştan idaresindeki 34 EGS 889 plakalı otomobil, Erkan Ilgın yönetimindeki tezek yüklü 04 D 2253 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kazada sürücü Erkan Ilgın ve aynı araçta bulunan Yusuf Zal Ilgın, Fatma Ilgın ve Ahmet Demir ile diğer sürücü Ahmet Taştan ve aynı araçta bulunan Cimsit Taştan, Ayşe Taştan, Mihriban Taştan, Muhacir Taştan, Hasan Berat Taştan'da yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 acil sağlık ekipleri, polis ve Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Doğubayazıt Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Cimşit Taştan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Doğubeyazıt Ağrı Güncel Haberler

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