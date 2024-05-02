Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde durumundan şüphelendikleri 3 kişide üst araması yaptı.

Üzerlerinde 2 kilo 700 gram külçe altın ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.