Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, gümrük sahası içerisinde durumundan şüphelenilen 3 kişide yapılan üst aramasında 2 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde durumundan şüphelendikleri 3 kişide üst araması yaptı.
Üzerlerinde 2 kilo 700 gram külçe altın ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.