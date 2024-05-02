Üye Girişi
Haberler

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda, gümrük sahası içerisinde durumundan şüphelenilen 3 kişide yapılan üst aramasında 2 kilo 700 gram külçe altın ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 2 kilo 700 gram külçe altınla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, gümrük sahası içerisinde durumundan şüphelendikleri 3 kişide üst araması yaptı.

Üzerlerinde 2 kilo 700 gram külçe altın ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Gürbulak Ağrı Suç Hukuk Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title