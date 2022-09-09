Ağrı haberleri: Ağrı'da trafik kazasında 11 kişi yaralandı Güncel Haberler Ağrı habere göre Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6'sı çocuk 11 kişi yaralandı. İlçeye bağlı Dalbahçe-Suluçem köyü mevkisinde F.Ç. idaresindeki 63 ADE 133 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6'sı çocuk 11 kişi ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Abdullah Söylemez Doğubeyazıt Ağrı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ağrı haberleri: Ağrı'da trafik kazasında 11 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.