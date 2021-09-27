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Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir. Bu yıl yurt başvuruları 623 bine yükselmiştir. Başvuruların yaklaşık 430 bini yurtlarına yerleştirilmiştir." - ANKARA

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Haber: Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir. - Haberler
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