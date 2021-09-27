Son dakika politika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir.
Son dakika haberler: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yurt binalarımız öğrencilerimizin hizmetindedir. Bu yıl yurt başvuruları 623 bine yükselmiştir. Başvuruların yaklaşık 430 bini yurtlarına yerleştirilmiştir." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkenin ve milletin felaketinden kendine siyasi ikbal devşirme peşinde olanları, içinde bulundukları yalan ve iftira...
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Beştepe'de toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var