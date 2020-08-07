Son Dakika: İzmir'de saman yüklü TIR alt geçide sıkıştı Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Konak ilçesinde saman yüklü TIR 4 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı.

İzmir'in Konak ilçesinde saman yüklü TIR 4 metre yükseklikteki alt geçide sıkıştı. Sıkışma nedeniyle samanlar yola saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Olay, gece saatlerinde Konak ilçesi Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana geldi. Konak'tan Balçova yönü gitmekte olan İsmail Tekeboğa (36) yönetimindeki 63 E 7541 plakalı Mercedes-Benz markalı saman yüklü TIR, 63 NB 408 plakalı dorsesi ile birlikte 4 metre yüksekliğindeki Konak Alt Geçidinde sıkıştı. Sıkışma nedeniyle dorsede bulunan samanlar yola saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince çevre güvenliği sağlanırken, yola saçılan samanlar adrese çağırılan belediye personellerince toplanarak olay yerinden kaldırıldı.

Öte yandan, samanların Seferihisar ilçesine götürülmek istendiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA