Son dakika haberleri: Of'ta sel ve heyelan: 1 ölü (5)
Gelen son dakika haberine göre 3 EV TAHLİYE EDİLDİTrabzon'un Of ilçesinde, şiddetli yağışta meydana gelen heyelanda, Kavakpınar Mahallesi'nde 3 ev risk nedeniyle tahliye edildi.
14.08.2020 23:17 | Son Güncelleme: 15.08.2020 00:11
3 EV TAHLİYE EDİLDİ
Trabzon'un Of ilçesinde, şiddetli yağışta meydana gelen heyelanda, Kavakpınar Mahallesi'nde 3 ev risk nedeniyle tahliye edildi. 20 kişinin tahliyesi sırasında kalp hastası Emine Köksal (74), sağlık ve Sürmene Arama Kurtarma (SÜRAK) ekiplerince sedyeyle ambulansa taşındı.
Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/TRABZON,
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Kaynak: DHA