Son dakika haberleri: GAZİANTEP - Av tüfeğiyle oynayan çocuk kardeşini öldürdü

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, av tüfeğiyle oynayan 12 yaşındaki çocuğun kazaen vurduğu 5 yaşındaki kardeşi hayatını kaybetti.

Merkez Şahinbey ilçesindeki İbni Sina Mahallesinde bir çocuk, evdeki av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşi Medine Y. yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaptı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yazılı açıklamasında, olayın bazı kesimlerce köpek saldırısı olarak lanse edildiğini belirterek, "Gaziantep'te 12 yaşındaki bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep olmuştur. Olay köpek saldırısı olmayıp bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Yavrumuza Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerini kullandı.