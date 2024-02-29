İscehisar'da 35. Vergi Haftası Programı Düzenlendi
İscehisar ilçesinde 35. Vergi Haftası dolayısıyla düzenlenen programda, İlçe Vergi Dairesi Müdürü Medine Çakır tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu. Çakır, verginin geleceğimizin güvencesi olduğunu vurgulayarak, 35. Vergi Haftası'nın kutlu olmasını diledi.
İscehisar ilçesinde 35. Vergi Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
İlçe Vergi Dairesi Müdürü Medine Çakır tarafından Atatürk Anıtı'na Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Çakır, "Geleceğimiz vergimizle güvende" ve "Vergi geleceğimizin anahtarıdır" sloganlarıyla kutlanan 35. Vergi Haftası kutlu olsun." dedi.