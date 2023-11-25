Eskişehirli atletizmci Medine Nur Topçu, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılı Atatürk'ü Anma Kros Yarışması'nda Genç Kızlar Kategorisi'nde birinci olarak şampiyon oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuyu kutladı.

Eskişehirli atletizmci Medine Nur Topçu, Cumhuriyetin 100. Yılı Atatürk'ü Anma Kros yarışlarında şampiyon oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen 'Cumhuriyetin 100. Yılı Atatürk'ü Anma Kros Yarışması' Bursa Uludağ'da tamamlandı. Yarışmaya Eskişehir'den katılan 'Yetenek Taraması' sporcusu Medine Nur Topçu, Genç Kızlar Kategorisi'nde birinci olarak, zafere ulaştı. Rakiplerinden daha başarılı bir performans sergileyerek şampiyon olan genç atlet Topçu, altın madalyanın sahibi oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından sporcuyu kutladı. Yapılan paylaşımda, "Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR