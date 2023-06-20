Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Medine Emiri Selman ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine Emiri Faysal bin Selman ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Medine Emiri Faysal bin Selman ile görüştü.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Selman'ın daveti üzerine Suudi Arabistan'a gelen Erbaş, birçok ülkeden Müslüman idarecilerle bir araya geldi.

Medine'deki Emirlik binasında Selman ile görüşen Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da eşlik etti.