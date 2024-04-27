İsimsiz Kahramanlar ve Yaklaşan Tehlike

Hayriye isimsiz kahraman olarak üne kavuşunca yaklaşmakta olan tehlikeyi farkına varmaz. Öte yandan Songül korktuğunun başlarına geldiğini hemen anlar. Ne yazık ki korkunun ecele faydası yoktur.

Tam yolun sonuna gelinde derken başka bir isimsiz kahraman yardımlarına koşar. İsimsiz kahramanlarının kim olduğunu bulmak isterlerken yine bir ölüm kalım meselesi gündemi değiştirir.

Medine'nin kırık kalbinin parçalarının üzerine Yasemin basıp geçince Medine gözünü karartır. Her şeyle ve herkesle yüzleşmeye karar verir. Hayriye, isimsiz kahramanlarının kim olduğunu öğrenme şokunu yaşarken Medine ölümle burun buruna gelir.