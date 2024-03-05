Burdur'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Burdur'da yalnız yaşayan 69 yaşındaki Medine Aycan, evinde hareketsiz halde bulundu ve hayatını kaybetti. Olayın şüpheli olduğu değerlendiriliyor.
Burdur'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu.
Burç Mahallesi Kışla Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Medine Aycan'a (69) ulaşamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Çilingir yardımıyla girilen evde Aycan, hareketsiz bulundu. Sağlık ekibi Medine Aycan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ölümü şüpheli değerlendirilen Aycan'ın cenazesi, otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.