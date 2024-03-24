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Üç Harem-i Şerif Sergisi Esenler'de Açıldı

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Mekke-i Mükerreme, Medine-i Münevvere ve Kudüs-ü Şerif'teki üç mescidin fotoğraflarından hazırlanan "Üç Harem-i Şerif Sergisi" Esenler'de açıldı.

Esenler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapıları açan sergi, 7 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ramazan ayına özel açılan sergide, fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut'un 20 yılı aşkın süredir kadrajına aldığı 85 fotoğraf da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Durgut, Hicaz bölgesinde 14 yıl kaldığını ve özellikle Mekke'nin geçirdiği mimari değişimi fotoğraflayıp arşivlediğini belirterek, "Hicaz bölgesinde çalışmaya başladığımda ilk yıl helikopterle uçuş yaptım. Arafat'ta herkesin yaptığı vakfe duasını yukarıdan izleme fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.

"Derdimiz tarihe bir şeyler bırakmak"

İslam tarihinde yeri olan 33 ülkenin 105 şehrindeki mekanları fotoğrafladığını aktaran Durgut, şunları kaydetti:

"610'dan 1110 yılına kadar yapılmış camileri de çekiyoruz ve bunları belgeliyoruz. Bir de Peygamber Efendimiz'in çevreye gönderdiği mektuplar var. Bunların 9 tanesi dünyanın çeşitli müzelerinde bugün sergileniyor, 4'ü de Topkapı Sarayı'nda. Bu mektupların hikayeleriyle bir çalışma yapıyoruz. Mektupları kimin yazdığı, kimin götürdüğü, götüren sahabenin yol hikayesi ve kime teslim ettiği gibi sorulara cevap bularak mekanların fotoğraflarını çekiyoruz. Abdülhamid Han bütün İslam coğrafyasının fotoğraflarını çektirmişti. Hala da o fotoğraflardan kitaplar yapılıyor. Bizim de derdimiz tarihe bir şeyler bırakmak."

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu ise "Geçen yıl Kabe Örtüleri Sergimiz vardı. Bu sergilerin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Şu an Filistin'de yaşananları da düşününce bu tür çalışmaların daha değerli olduğunu düşünüyorum. Orhan hocamız yıllarca bu bölgeleri gezerek fotoğraflar çekmiş. Biz kendisini ilk kez Esenler'de misafir ettik. Sergisini bize açtığı için kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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