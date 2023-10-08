Aile İçi Anlaşmazlık Songül'ün Anneliğini Sorgulatıyor

İlkgül'ün ağabeyinin hastalığını saklaması, Songül'ün anneliğini sorgulamasına neden olur. Hayriye'nin kardeş kavgasında ikili oynaması tehlikeli sonuçlar doğurabilir. Medine, Aylin'in onu kovdurma planını öğrenir. İlkgül ise ağabeyini korumak ile annesi ve Kahraman'a gerçekleri anlatmak arasında kalır.

İlkgül'ün ağabeyinin aslında niye hastalandığını Songül'den saklaması anne-kızın aralarının açılmasına sebep olur. Bir evladının hasta, diğerinin ise kendine dargın olması Songül'ün kendi anneliğini sorgulamasına sebep olur.

Songül'ün yokluğunda Canan'la da ilgilenen Hayriye'nin kardeş kavgasında ikili oynuyor olmasının tehlikeli sonuçları olacaktır.

İşinin güvende olduğuna inanan Medine ise Aylin'in onu kovdurma planını öğrenir.

Annesiyle kavgalı olan İlkgül ise ağabeyini korumak ile annesi ve Kahraman'a Meryem ve İlkkan hakkındaki gerçekleri anlatmak arasında kalır.