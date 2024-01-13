Yavuz, Songül'ü bulmak için zorlu bir mücadeleye giriyor

Yavuz sonunda Songül'e ulaşmıştır fakat taşlara ulaşması kolay olmayacaktır. Son birkaç ayda yaşadığı her şeyi unutan Songül, taşları da nereye sakladığını unutmuştur.

Hayriye ve Medine, Songül'e taşları nerede sakladığını hatırlayabilmesi için hafızasını yerine getirmeye çalışırken Songül ise aylardır yaşadığı her şeyi yeniden öğrenmenin şokunu yaşar.

İlkgül ve Canan ise tüm zıtlaşmalarına rağmen Songül'ü kurtarmanın çaresini ararlar. Songüller, Yavuz'un ellerinden kurtulabilecekler midir? Yoksa bu kapana kısılanlar sürekli artmaya devam mı edecektir?