İlkkan'ın gerçekten katil olabileceğinden panik olan Canan, Songül'ün üzerine gidince Songül Canan'ı terk eder. Songül'e gelen en ağır darbe oğlunun haberini alınca kocasıyla yüzleşir. İlkgül, ağabeyinin suçsuzluğunu kanıtlayabilmek için planını hızlandırır. Medine ise Songül için tehlikeleri göğüslemeye kararlıdır. Hayriye ise vicdan azabı çekmeye başlar. Aylin'in Yasemin'in aklını çelmesiyle kavga daha tehlikeli bir hal alır.

İlkkan'ın tutuklanması Songül ve İlkgül'ü perişan eder. İlkkan'ın gerçekten katil olabileceğinden panik olan Canan ise bu konuda Songül'ün üzerine gider ve bu ona ağır gelince Songül Canan'ı temelli terk eder.

Fakat Songül'e gelen en ağır darbe oğlunun haberini alınca onunla yüzleşmeye gelen kocası olur.

Tüm öfkesini Kahraman'dan çıkaran İlkgül, ağabeyinin suçsuzluğunu kanıtlayabilmek için Medine'yi Meryem'in öldüğü eve sokma planını hızlandırır.

O eve girmekten ölesiye korkan Medine ise Songül için tüm tehlikeleri göğüslenmeye kararlıdır.

Hayriye ise Nergis ile yaptığı anlaşmanın sonuçlarında evdeki herkesin ne kadar kötü etkilendiğini görünce vicdan azabı çekmeye başlar.

Fakat Aylin'in Yasemin'in aklını kötü planlar ile çelmesi ile bu kavga çok daha hayati tehlike taşımaya başlayacaktır.