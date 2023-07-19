Suudi Arabistan'da Sıcaklık Rekorları Kırılıyor

Son yüzyılın en sıcak temmuz ayında Suudi Arabistan'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaşarak rekor kırdı. Bu durumdan en çok etkilenenler ise korunacak yer bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ve kuşlar oldu. Hac farizası sonrası Medine-i Münevvere'ye gelen hacılara sıcak saatlerde dışarıda kalma tavsiye edilmezken, güvercinlerin aydınlatma direklerinin gölgesinde sıcaktan korunma çabaları ilginç görüntüler oluşturdu. Hacıların nakli klimalı otobüslerle yapılırken, cep telefonları aşırı sıcaktan dolayı devre dışı kalabiliyor.

Son yüzyılın en sıcak temmuz ayında sıcaklık rekorları kırılmaya devam ediyor. Suudi Arabistan'da hava sıcaklığı 47 dereceye ulaşırken, kavurucu sıcaklardan en çok etkilenenler ise korunacak yer bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları ile kuşlar oluyor.

Suudi Arabistan'da hicri 1445 yılının ilk günü olan bugün hava sıcaklığı 47 dereceye ulaştı. Hac farizası sonrası Peygamber Efendimizi ziyaret için Medine-i Münevvere'ye gelen hacılara öğle saatlerinde otellerinden çıkmamaları tavsiye ediliyor. Beş vakit Mescid-i Nebevi'ye namaz kılmaya gelen hacılar, öğle ve ikindi vakitlerinde hızlıca yürüyerek dışarıda kalış sürelerini azaltıyorlar. Yaşlı ziyaretçilere ise mutlaka koyu renkli şemsiyeler kullanmaları tavsiye ediliyor. Medine-i Münevvere'de güvercinlerin öğle saatlerinde aydınlatma direklerinin gölgesinde tek sıra halinde dizilip sıcaktan korunmaya çalışması ilginç görüntüler oluşturuyor. Mescid-i Nebevi'nin bahçesinde sabah güvercinleri yemleyen ziyaretçiler, öğle saatlerinde tek sıra haline gelen kuşları görüntülemeyi ihmal etmiyorlar.

Hacıların nakli ise klimalı lüks otobüslerle yapılıyor. Çoğu zaman cep telefonları da aşırı sıcaktan dolayı devre dışı kalıyor. 50 derecenin üzerinde kendini korumaya alan iPhone telefonlar, kırmızı termometre işareti vererek, akünün patlamaması için cihazın çalışmasını bloke ediyor. Çekim yapanlar ise telefonu 36 derece sıcaklığındaki vücutlarına yapıştırarak, cihazı soğutmaya çalışıyorlar. Mekke-i Mükerreme'deki Kabe-i Muazzama'da ve Medine-i Münevvere'deki Mescid-i Nebevi'de ise klimalar ve soğuk su buharı üfleyen cihazların bakımı yakından takip ediliyor. - MEDİNE