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Arkadaşlık ve Sadakat Üzerine Bir Hikaye

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En güzel rüyalarından istemeyerek de olsa uyanan Hayriye, yolun sonunda dürüstlüğü seçer. Ama ne demişler, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar… Kardeşi gibi gördüğü Medine'nin her zaman arkasında duran Songül, söz konusu araya giren kan bağı olunca en sağlam kurulan arkadaşlıkların bile sınandığını anlar. Medine ise aile ve ahlak arasında sıkışmış kalmış, nefes alamadan iki cephede de zorlu bir savaş vermektedir.

En güzel rüyalarından istemeyerek de olsa uyanan Hayriye, yolun sonunda dürüstlüğü seçer. Ama ne demişler, doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar…

Kardeşi gibi gördüğü Medine'nin her zaman arkasında duran Songül, söz konusu araya giren kan bağı olunca en sağlam kurulan arkadaşlıkların bile sınandığını anlar.

Medine ise aile ve ahlak arasında sıkışmış kalmış, nefes alamadan iki cephede de zorlu bir savaş vermektedir.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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