Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Ayasofya" açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Ayasofya" açıklaması Açıklaması

Son dakika habere göre Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya bir camidir.

Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan
11.07.2020 21:53 | Son Güncelleme: 11.07.2020 21:56

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin, "Ayasofya bir camidir. 481 yıl cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp bu haksızlığı yapmamaları gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Erbaş, bazı programlara katılmak üzere geldiği Amasya'da gazetecilere, Ayasofya'nın tekrar ibadete açılmasına tepki gösteren bir kesim de olduğunu söyledi.

Bunların önemli olmadığına işaret eden Erbaş, "Çünkü Ayasofya bir camidir. 481 yıl cami olarak hizmet etmiştir. Bir 86 yıllık ara dönem olmuştur. Tepki gösterenlerin biraz daha düşünüp bu haksızlığı yapmamaları gerektiği kanaatindeyim. İnşallah bu tepkiler de süreç içinde ortadan kalkacaktır." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın 24 Temmuz Cuma günü cuma namazıyla tekrar ibadete açılacağına işaret eden Erbaş, şunları kaydetti:

"Ayasofya medeniyetimizin en önemli değerlerinden biridir. 86 yıllık özlem dün itibarıyla Danıştay'ın kararı ve muhterem Cumhurbaşkanımızın kararnamesiyle ibadete açılmış, açılma kararı verilmiştir. 24 Temmuz Cuma günü cuma namazı kılarak Türkiye'deki diğer camilerimiz gibi Ayasofya da asli hüviyetine kavuşmuş olacaktır. Rabbim iyi değerlendirmeyi ve Ayasofya'yı medeniyetimizin o muhteşem değeri olarak kullanmayı nasip eylesin. İslam alemi için hayırlara vesile eylesin diyorum."

Erbaş'ı kente gelişinde İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ile ilçe müftüleri karşıladı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor 3. Sayfa
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi Magazin
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi Spor
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar Güncel
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü 3. Sayfa
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yargıtay'dan emsal niteliğinde 'pert araç' kararı
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Hulusi Akar Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Coşkun Sabah Bergüzar Korel
Spor Podolski Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Kaza Danıştay Ayasofya Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan "Ayasofya" açıklaması Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 21:58:05. #1.15#
title