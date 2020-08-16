Son dakika haberi | MHP Kongresinde 'Cumhur İttifakı' vurgusu: "Türkiye küresel güç olacak" Gelen son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, partisinin Merkez İlçe Başkanlığı Kongresinde yaptığı değerlendirmede, 'Cumhur İttifakı' sayesinde Türkiye'nin 2053 ve 2071 küresel güç olma hedefine ulaşacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, partisinin Merkez İlçe Başkanlığı Kongresinde yaptığı değerlendirmede, 'Cumhur İttifakı' sayesinde Türkiye'nin 2053 ve 2071 küresel güç olma hedefine ulaşacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırıkkale Merkez İlçe Başkanlığı Kongresi, korona virüs (Covid-19) tedbirleri de göz önünde bulundurularak pazar alanında yapıldı. Kongreye, Milletvekili Halil Öztürk, MHP İl Başkanı Erdal Baloğlu, Belediye Başkanlarından Osman Türkyılmaz, İsmail Bildik, Veysel Aydemir ve Mehmet Koyuncu ile ilçe başkanları ve partililer katıldı. Tek liste olarak seçimlere giren Merkez İlçe Başkanı Murat Abalı, partisinde yeniden güven tazeledi.

Kongrede konuşan Milletvekili Halil Öztürk, "Türk milleti Amerikan emperyalistlerinin uşaklığını yapan FETÖ'ye hangi dersi verdiyse bundan sonraki süreçte de demokratik kanallarda sandıklarda arzu ettiği yönetimi getirmek isteyenlere tekrar ve tekrar verecek" dedi.

"Türkiye küresel güç olacak"

Cumhur İttifakı'nın yeniden başarılı olacağını ifade eden Öztürk, "Cumhur ittifakı, benim değerli arkadaşlarım bir seçim ittifakı değildir. Cumhur ittifakı bir 'ittifak' ittifakı da değildir. Cumhur ittifakı Ankara merkezli yerli ve milli siyasetinin temeli olan ve Türkiye'nin önce 2023 hedefine ulaşmayı lider ülke Türkiye hedefine ulaşmayı amaç etmem daha sonra da 2053 ve 2071 küresel güç olma hedefinde Türkiye'de altyapısının temel taşlarını döşeyen bir ittifaktır" diye konuştu.

Öztürk, 'Cumhur İttifakı'nın yaşaması ve yaşatılması bakımından bütün çabayı ve gayreti göstereceklerini de sözlerine ekledi.

"Saygı ve sevgi içerisinde çalışacağız"

'Cumhur İttifakı'nın 'onur' mücadelesi olduğunu belirten Merkez İlçe Başkanı Murat Abalı, "Bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi Cumhur ittifakına zede vermeyecek ve hiçbir zaman çatlak ses çıkartmayarak 'Cumhur İttifakı'na bağlı bir şekilde saygı ve sevgi içerisinde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Bunu da buradan bildirmek isterim" şeklinde konuştu. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA