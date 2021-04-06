Son dakika haberi... Kayınpederini öldüren damat tutuklandı
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Son dakika haberi... Kayınpederini öldüren damat tutuklandı

İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Kayınpederini öldüren damat tutuklandı Konya'nın Ereğli ilçesinde, 55 yaşındaki kayınbabasını çocuğunun okuduğu okulun önünde bıçaklayarak öldüren damat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayınpederini öldüren damat tutuklandı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde, 55 yaşındaki kayınbabasını çocuğunun okuduğu okulun önünde bıçaklayarak öldüren damat, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün 12.30 sıralarında Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Mehmet Akif İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi sorunları olduğu iddia edilen taraflardan damat Tolga K., çocuklarının eğitim gördüğü okulun önünde karşılaştığı kayınbabası Ramazan Başarı ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Tolga K. kayınbabası Ramazan Başarı'yı göğsünden bıçakladı. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Başarı, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yakalanarak gözaltına alınan Tolga K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi... Kayınpederini öldüren damat tutuklandı
Son dakika haberi... Kayınpederini öldüren damat tutuklandı
Son dakika haberi... Kayınpederini öldüren damat tutuklandı
Son dakika haberi... Kayınpederini öldüren damat tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KARAKIŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 19:01:21. #1.14#
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