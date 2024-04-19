Kamyon Sürücüsü Tutuklandı: Bisikletli Öldü

Konya'nın Ereğli ilçesinde, çarptığı bisikletlinin ölümüne sebep olan ve olay yerinden kaçan kamyon sürücüsü yakalandı. Kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Şinasi Mahallesi Karaman Çevre Yolu üzeri Fidanlık Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.B. idaresindeki 70 AAV 032 plakalı kamyon, bisikletli Ferdi Uslu'ya çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Ferdi Uslu, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan kamyon tespit edildi ve sürücüsü B.B. yapılan çalışmayla yakalanarak gözaltına alındı. Kamyon sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA